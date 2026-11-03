Компанії забронювали 380 мільйонів кубометрів потужностей для імпорту газу в Україну

2 листопада відбулися квартальні аукціони з розподілу потужностей на міждержавних точках з’єднання. За результатами торгів компанії забронювали потужності для транспортування в Україну близько 380 мільйонів кубічних метрів природного газу на перший квартал 2027 року.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Оператора ГТС України".

Маршрути поставок та нові механізми

Бронювання відбулося на кількох міждержавних напрямках. Найбільші обсяги припали на маршрути з Угорщини (близько 213 мільйонів кубічних метрів) та Польщі (близько 162 мільйонів кубічних метрів).

Збільшенню бронювань сприяло впровадження механізму об'єднаної потужності на міждержавних точках з'єднання та перехід на розподіл потужності в енергетичних одиницях. Завдяки домовленостям ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) з європейськими операторами компанії бронюють об’єднані продукти двох суміжних операторів по обидва боки кордону під час одного аукціону. Такий механізм працює на всіх напрямках, крім словацького.

Як зазначили в ОГТСУ, результати торгів підтверджують зацікавленість учасників ринку планувати транспортування газу на тривалі періоди. Спрощений доступ до транскордонних потужностей підвищує ефективність їх розподілу відповідно до європейських правил та сприяє подальшій інтеграції українського та європейського газових ринків.

Нагадаємо, 29 жовтня Україна почала відбирати природний газ із підземних сховищ. На старті сезону там зберігалося 15,97 млрд куб. м газу — на 20% більше, ніж торік. Це найбільший обсяг запасів перед зимою за останні три роки.