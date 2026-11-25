У разі підняття тарифів на комунальні послуги для населення до економічно обґрунтованого рівня згідно з пропозицією Міжнародного валютного фонду, середня платіжка може зрости до 11-12 тисяч гривень.

Як пише Dilo, про це УНІАН повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Експерт підрахував, що тарифи за опалення можуть зрости вдвічі або в два з половиною рази до 5000 гривень за квартиру площею 60 метрів квадратних.

"Якщо ми кажемо про зростання вартості обслуговування багатоквартирних будинків – зростання буде від 10% до 15% в залежності від будинку. Тож взимку середня платіжка для українця буде щонайменше 11-12 тисяч гривень", – зауважує Попенко.

Він пояснює, що підвищення ціни електроенергії та газу для населення на вимогу МВФ збільшить вартість всіх комунальних тарифів.

Попенко нагадує, що МВФ видав два сценарії. У першому – підвищення тарифів на електроенергію на 50%, а у другому – на 100%.

"Відповідно, вартість газу запропонували підвищити на 100% і на 150%. Але потрібно розуміти, що підвищення вартості електроенергії і вартості газу для населення автоматично підтягне за собою зростання тарифів на тепло і на гарячу воду і одночасно підвищення тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків. Туди закладена вартість електроенергії для ліфтів, місць загального користування, насосних станцій і таке інше", – підкреслює Попенко.

Він прогнозує, що ті пропозиції, які озвучує МВФ, українська влада вимушена буде задовольнити вже навесні.

"Тарифи будуть переглядати вже в 2027 році. Повинні були раніше, наскільки я знаю, але було прийнято політичне рішення і в цьому році їх не підвищили. Кабмін прийняв рішення про підвищення тарифів ще в 2025-му році, і це було закладено на три роки: 25-й, 26-й і 27-й рік. Потім перенесли. Зараз Кабмін, Нацбанк і МВФ погодили зростання тарифів. І тому тут мова йде тільки про те, коли це буде реалізовано", – констатує експерт.

Чинні тарифи

Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27.

В Україні діє єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів — 4,32 грн за 1 кВт·год.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також уряд продовжив дію чинних пільгових цін на газ для населення та виробників тепла до 31 березня. Рішення фактично забезпечує збереження нинішніх цінових умов до кінця опалювального сезону.

Для переважної більшості побутових споживачів в Україні (приблизно 98% домогосподарств) ціна на газ становить 7,96 грн за 1 м³ (з ПДВ) за річним тарифним планом «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України».

Зауважимо, підвищити тарифи для населення на газ та світло МВФ радить постійно. Раніше Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану.

У відомстві роз'яснили, що у рамках домовленостей із МВФ Україна не брала окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану.