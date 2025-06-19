Комунальні підприємства стануть прозорими: новий законопроєкт виведе КП з "чорних скриньок"

19 червня в межах програми "Корпоративний директор" відбулася презентація концепції нового законопроєкту про корпоративне врядування в комунальних підприємствах (КП). Цей документ дає шанс перетворити КП з "чорних скриньок" на ефективні, прозорі й навіть інвестиційно привабливі структури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу комітету з питань економічного розвитку

Під час дискусії на платформі Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ) було обговорено, як запровадити ефективне управління в комунальних підприємствах – таке, яке вже працює в державному секторі, підвищує якість послуг і відповідає стандартам OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку, яка об'єднує 38 країн — ред.).

"Комунальні підприємства мають працювати краще. І ми знаємо, як це зробити. Йдеться про ті підприємства, якими володіють наші громади. Саме вони відповідають за якість води, тепло у наших оселях, тариф у платіжках. Тому говорили не про абстрактні реформи, а про наше повсякденне життя", — розповів заступник голови комітету Олексій Мовчан.

Основною ідеєю нового законопроєкту є запровадження незалежних наглядових рад, які не будуть втручатися в щоденну роботу комунального підприємства, але відповідають за те, щоб воно працювало прозоро і в інтересах громади. Також передбачено прозоре призначення керівників, незалежний аудит, систему внутрішнього контролю та чіткі правила управління комунальною власністю.

Передусім законопроєкт орієнтований на ті підприємства, які мають стратегічне значення для громади. Зокрема підприємства критичної інфраструктури — водоканали, теплокомуненерго, транспортні та інші, які забезпечують базові потреби населення. Саме на них і буде поширюватися вимога запроваджувати корпоративне врядування.

"Цей закон дає громадам можливості для системного та прозорого управління комунальними підприємствами. І шанс перетворити КП з "чорних скриньок" на ефективні, прозорі й навіть інвестиційно привабливі структури", — підсумували в комітеті з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, у 2025 році тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води залишатимуться на чинному рівні, проте вже з 2026 року очікується поступове коригування тарифів, що має привести їх до економічно обґрунтованого рівня.