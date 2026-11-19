Міністерство розвитку громад та територій планує в середині грудня 2026 року розпочати конкурентний діалог щодо передачі в концесію мультимодального морського терміналу (залізнично-поромного комплексу) порту Чорноморськ.

Як пише Dilo, про це повідомили в Мінрозвитку.

Визначити переможця та підписати з ним договір розраховують у листопаді 2027 року, випливає з оприлюдненої 18 листопада презентації відомства.

Згідно з графіком проєкту, претенденти матимуть близько 75 днів на подання заявок і документів для перевірки на відсутність загроз нацбезпеці, а результати кваліфікаційного відбору підіб’ють на початку квітня 2027 року.

На початку липня учасників запросять подати конкурсні пропозиції — на підготовку відведуть близько 90 днів.

Об’єкт планують передати в управління на 35 років за умови мінімальних інвестицій у розмірі $8,6 млн (без ПДВ).

Кошти спрямують на капітальний ремонт або реконструкцію розвідних мостів та оновлення іншої інфраструктури терміналу, водночас інвестор зможе гнучко визначати пріоритети вкладень.

У межах угоди до концесіонера переведуть до 159 працівників порту Чорноморськ та Адміністрації морських портів України (АМПУ). Умови передбачають збереження рівня зарплат із щорічною індексацією не нижче рівня інфляції протягом трьох років, а також заборону на колективні звільнення з ініціативи інвестора в перші п’ять років.

До складу лота входять активи мультимодального терміналу ДП «МТП Чорноморськ» і причали №26, 27 та 28 АМПУ, які обслуговують залізничні й автомобільні поромні лінії, а також судна типу Ro-Ro.

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП "Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створило конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.