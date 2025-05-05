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Конкурс маркетингових проєктів X-RAY 2025: розпочато прийом заявок
У країні, де щодня змінюється реальність — під тиском війни, викликів і рішень “тут і зараз”, українські компанії встигають зреагувати, допомогти, а також створити проєкти, які виконують не лише комерційну функцію, а й надихають та несуть у суспільство важливі соціальні меседжі. Креативні рішення, інноваційні проєкти та соціальні ініціативи стали новою базою, проте на маркетинговому полі з’являються проєкти, які підіймають планку вище.
MMR анонсує прийом заявок для участі у Конкурсі маркетингових проєктів X-RAY. Тут відзначають найкращих із тих, хто не просто робив кампанії, а й залишив після них відлуння. Креатив, ефективність, інновації — і так, трохи зіркового пилу.Хто став найкращим у кожній із номінацій, ми дізнаємося 4 червня під час MRKTNG марафону. Усі деталі щодо івенту ви знайдете незабаром на сторінках MMR. Ваш проєкт вартий розголосу!
Номінації X-RAY:
- Кампанія року. Найбільш вражаюча маркетингова кампанія, реалізована брендом у будь-якому каналі — онлайн чи офлайн.
- Brand Experience. Найкращі приклади взаємодії споживачів із брендами, що створюють незабутні враження для аудиторії в онлайні та/або офлайні (у точках продажу, на заходах, створення інтерактивних просторів і т.д.).
- Соціальний маркетинг. Проєкти, що підіймають важливі соціальні теми: від внутрішніх КСВ ініціатив до масштабних колаборацій із фондами/партнерами.
- Інновація року. Кампанії, де застосовано нові інструменти, технології або нестандартні формати, які суттєво підвищили ефективність маркетингових ініціатив (AR, гейміфікація, інтерактивна упаковка, Web3 та інші інноваційні рішення).
- Ситуативний маркетинг. Активації, за допомогою яких бренди швидко та креативно відреагували на актуальні події в офлайні та/чи онлайні.
- Кампанія в соцмережах. Кампанії, реалізовані у TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, що досягли значного охоплення або залученості.
- Дизайн року. Дизайн для digital- та offline-кампаній, ребрендинг, розроблення корпоративного стилю тощо.
- Кампанія за участі інфлюєнсера. Успішна співпраця з інфлюєнсером у рамках маркетингової офлайн- та/чи онлайн-активації.
- Міжнародна кампанія року. Проєкти, які презентували український бренд за межами країни, вивід продукту/послуги на зовнішній ринок.
- Колаборація року. Найкращі спільні кампанії або продукти двох (або більше) брендів, створені заради спільної цілі та win-win результату.
- Інтеграція року. Яскрава колаборація бренду з медіа, заходом, платформою чи іншим партнером, що створила додану цінність для обох сторін.
- Найкраща маркетинг-команда. Команда, яка продемонструвала виняткову ефективність, злагоджену роботу, креативність та стратегічне мислення у реалізації маркетингових ініціатив.
- Найкращий маркетинг-директор. Лідер, що визначає вектор розвитку бренду, вміє бачити наперед, трансформує тренди в ефективні стратегії та веде команду до результату. За системність, сміливість і вплив на ринок.
Заповнити анкету для участі в X-RAY можна за посиланням. Кінцевий термін подачі — 11 травня 23:59.
Участь у конкурсі платна. Один проєкт може бути поданий лише в одну номінацію, а компанія може подати необмежену кількість проєктів для участі в X-RAY. До конкурсу допускаються проєкти, що на момент подачі анкети завершені або мають проміжний результат.
Оцінюватися номінанти будуть у два етапи: онлайн-читачами MMR та експертним журі, склад якого буде оголошено незабаром.
Вартість участі:
- 1 проєкт — 10 000 грн (до податків)
- 1 проєкт + 1 кейс — 25 000 грн (до податків)
- 2 проєкти — 20 000 грн (до податків)
- 2 проєкти + інтерв‘ю на mmr.ua із анонсуванням на delo.ua — 50 000 грн (до податків)
- 3 проєкти — 25 000 грн (до податків)
Участь в X-RAY більшої кількісті проєктів прораховується індивідуально. Після заповнення анкети з номінантом сконтактує менеджер проєкту.