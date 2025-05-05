Конкурс маркетингових проєктів X-RAY 2025: розпочато прийом заявок

У країні, де щодня змінюється реальність — під тиском війни, викликів і рішень “тут і зараз”, українські компанії встигають зреагувати, допомогти, а також створити проєкти, які виконують не лише комерційну функцію, а й надихають та несуть у суспільство важливі соціальні меседжі. Креативні рішення, інноваційні проєкти та соціальні ініціативи стали новою базою, проте на маркетинговому полі з’являються проєкти, які підіймають планку вище.

MMR анонсує прийом заявок для участі у Конкурсі маркетингових проєктів X-RAY. Тут відзначають найкращих із тих, хто не просто робив кампанії, а й залишив після них відлуння. Креатив, ефективність, інновації — і так, трохи зіркового пилу.Хто став найкращим у кожній із номінацій, ми дізнаємося 4 червня під час MRKTNG марафону. Усі деталі щодо івенту ви знайдете незабаром на сторінках MMR. Ваш проєкт вартий розголосу!

Номінації X-RAY:

Кампанія року. Найбільш вражаюча маркетингова кампанія, реалізована брендом у будь-якому каналі — онлайн чи офлайн.

Brand Experience . Найкращі приклади взаємодії споживачів із брендами, що створюють незабутні враження для аудиторії в онлайні та/або офлайні (у точках продажу, на заходах, створення інтерактивних просторів і т.д.).

Соціальний маркетинг . Проєкти, що підіймають важливі соціальні теми: від внутрішніх КСВ ініціатив до масштабних колаборацій із фондами/партнерами.

Інновація року. Кампанії, де застосовано нові інструменти, технології або нестандартні формати, які суттєво підвищили ефективність маркетингових ініціатив (AR, гейміфікація, інтерактивна упаковка, Web3 та інші інноваційні рішення).

Ситуативний маркетинг. Активації, за допомогою яких бренди швидко та креативно відреагували на актуальні події в офлайні та/чи онлайні.

Кампанія в соцмережах . Кампанії, реалізовані у TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, що досягли значного охоплення або залученості.

Дизайн року. Дизайн для digital- та offline-кампаній, ребрендинг, розроблення корпоративного стилю тощо.

Кампанія за участі інфлюєнсера . Успішна співпраця з інфлюєнсером у рамках маркетингової офлайн- та/чи онлайн-активації.

Міжнародна кампанія року . Проєкти, які презентували український бренд за межами країни, вивід продукту/послуги на зовнішній ринок.

Колаборація року . Найкращі спільні кампанії або продукти двох (або більше) брендів, створені заради спільної цілі та win-win результату.

Інтеграція року. Яскрава колаборація бренду з медіа, заходом, платформою чи іншим партнером, що створила додану цінність для обох сторін.

Найкраща маркетинг-команда. Команда, яка продемонструвала виняткову ефективність, злагоджену роботу, креативність та стратегічне мислення у реалізації маркетингових ініціатив.

Найкращий маркетинг-директор. Лідер, що визначає вектор розвитку бренду, вміє бачити наперед, трансформує тренди в ефективні стратегії та веде команду до результату. За системність, сміливість і вплив на ринок.

Заповнити анкету для участі в X-RAY можна за посиланням. Кінцевий термін подачі — 11 травня 23:59.

Участь у конкурсі платна. Один проєкт може бути поданий лише в одну номінацію, а компанія може подати необмежену кількість проєктів для участі в X-RAY. До конкурсу допускаються проєкти, що на момент подачі анкети завершені або мають проміжний результат.

Оцінюватися номінанти будуть у два етапи: онлайн-читачами MMR та експертним журі, склад якого буде оголошено незабаром.

Вартість участі:

1 проєкт — 10 000 грн (до податків)

1 проєкт + 1 кейс — 25 000 грн (до податків)

2 проєкти — 20 000 грн (до податків)

2 проєкти + інтерв‘ю на mmr.ua із анонсуванням на delo.ua — 50 000 грн (до податків)

3 проєкти — 25 000 грн (до податків)

Участь в X-RAY більшої кількісті проєктів прораховується індивідуально. Після заповнення анкети з номінантом сконтактує менеджер проєкту.