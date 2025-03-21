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- MMR
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Конкурс соціальних ініціатив "Відповідальна країна 3.0": голосування розпочато
Оргкомітет конкурсу соціальних ініціатив «Відповідальна країна 3.0» оголошує про початок голосування за найкращі КСВ-ініціативи бізнесу.
У рамках конкурсу MMR хоче висвітлити найкращі проєкти та залученість бізнесу до підтримки оборони, ветеранів, постраждалих від війни, а також розповісти про інклюзивні, освітні, культурні, екологічні та інноваційні проєкти.
Голосувати за номінантів у кожній номінації можна 1 раз на добу. Голосування триватиме до 31 березня 23:59, а переможці стануть відомі згодом на сторінках MMR.ua та Delo.ua.
Наголошуємо на тому, що після закриття голосування відбудеться модерація голосів — оргкомітет перевірить усі проєкти на накрутку. Зазначаємо, що в разі виявлення підозрілої активності фінальна кількість голосів за певні кейси може відрізнятися від цифри, що буде зафіксована станом на кінець читацького голосування.
Разом із читацькою спільнотою MMR свою роботу розпочинає і експертне журі. Оцінювання буде відбуватися за такими критеріями:
- відповідність результатів меті проєкту;
- результат реалізації;
- рівень реалізації та/чи креативності.
Переможців буде визначено за сумою балів онлайн-голосування та оцінок експертного журі.