Конкурс соціальних ініціатив "Відповідальна країна 3.0": голосування розпочато

Оргкомітет конкурсу соціальних ініціатив «Відповідальна країна 3.0» оголошує про початок голосування за найкращі КСВ-ініціативи бізнесу.

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У рамках конкурсу MMR хоче висвітлити найкращі проєкти та залученість бізнесу до підтримки оборони, ветеранів, постраждалих від війни, а також розповісти про інклюзивні, освітні, культурні, екологічні та інноваційні проєкти.

Голосувати за номінантів у кожній номінації можна 1 раз на добу. Голосування триватиме до 31 березня 23:59, а переможці стануть відомі згодом на сторінках MMR.ua та Delo.ua.

Наголошуємо на тому, що після закриття голосування відбудеться модерація голосів — оргкомітет перевірить усі проєкти на накрутку. Зазначаємо, що в разі виявлення підозрілої активності фінальна кількість голосів за певні кейси може відрізнятися від цифри, що буде зафіксована станом на кінець читацького голосування.

Разом із читацькою спільнотою MMR свою роботу розпочинає і експертне журі. Оцінювання буде відбуватися за такими критеріями:

відповідність результатів меті проєкту;

результат реалізації;

рівень реалізації та/чи креативності.

Переможців буде визначено за сумою балів онлайн-голосування та оцінок експертного журі.