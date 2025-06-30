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"Контракт 18-24": добровольці матимуть річну відстрочку від мобілізації, уряд схвалив законопроєкт
Міноборони пропонує річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які завершили службу за “Контрактом 18-24”.
Як пише Delo.ua, з посиланням на оборонне відомство, відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалений на засіданні уряду у п’ятницю.
Зазначається, що поправки до закону усувають ризик негайної повторної мобілізації для таких громадян після звільнення зі служби.
Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.
Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову.
Що відомо про "Контракт 18-24"
Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги. Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1млн грн.
Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.
Учасникам проєкту також доступні:
- "нульова" іпотека;
- безоплатне навчання у вишах;
- повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування;
- право на виїзд за кордон після одного року служби.
Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.
Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.