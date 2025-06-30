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"Контракт 18-24": добровольці матимуть річну відстрочку від мобілізації, уряд схвалив законопроєкт

ЗСУ
Добровольці матимуть річну відстрочку від мобілізації / Міноборони

Міноборони пропонує річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які завершили службу за “Контрактом 18-24”.

Як пише Delo.ua, з посиланням на оборонне відомство, відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалений на засіданні уряду у п’ятницю.   

Зазначається, що поправки до закону усувають ризик негайної повторної мобілізації для таких громадян після звільнення зі служби.

Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. 

Що відомо про "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги. Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1млн грн.

Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.

Учасникам проєкту також доступні:

  • "нульова" іпотека; 
  • безоплатне навчання у вишах; 
  • повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування; 
  • право на виїзд за кордон після одного року служби.

Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

Автор:
Тетяна Бесараб