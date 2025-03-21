Контракт 18-24: в Міноборони пояснили, як виплачується винагорода 1 млн грн

Кабмін поширив дію ініціативи "Контракт 18-24" на військовослужбовців, які добровільно вступили на військову службу у віці до 25 років після 24 лютого 2022 року. Постанова уряду визначає умови отримання виплати та особливості її нарахування.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Хто має право на виплату?

Право на отримання грошової винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ, які відповідають наступним критеріям:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;

брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

продовжували службу у війську на момент набрання чинності урядовою постановою;

не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Однак особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають, навіть якщо відповідали віковим критеріям.

Особливості нарахування винагороди

Винагорода виплачується одноразово за весь період служби та перераховується на картковий рахунок військовослужбовця ЗСУ. Для тих, хто брав участь у бойових діях менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року), сума нараховується пропорційно: 1/6 від 1 000 000 грн за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

За словами заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, військовослужбовцю не потрібно ініціативно звертатися з цим питанням. Оформленням виплат займатимуться командири військових частин, які мають зібрати весь пакет документів.

Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі документів, зокрема бойового наказу (розпорядження), журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення або рапорту командира підрозділу.

Механізм виплати винагороди

Виплата здійснюється на підставі наказів командирів військових частин. Для їх підготовки служби персоналу формують пакет документів, який включає:

витяги з послужних списків та довідки про проходження служби;

копію послужної картки;

довідки про участь у бойових діях;

довідки про відсутність чи наявність притягнень до відповідальності.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.