Контроль якості ліків: Держлікслужба зупинила ліцензії 24 компаніям після перевірок

У першому кварталі 2025 року Держлікслужба провела понад 200 перевірок у сфері обігу лікарських засобів. У результаті виявлених порушень було заборонено обіг восьми найменувань препаратів, а 24 суб’єктам господарювання призупинено дію ліцензії.

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Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Про перевірки

Зазначається, що перевірки здійснено у різних секторах:

129 перевірок стосувалися контролю якості лікарських засобів;

105 — виробництва, оптової, роздрібної торгівлі та імпорту лікарських засобів.

Основну увагу зосередили на контролі якості продукції, дотриманні ліцензійних умов та безпеці пацієнтів.

Під час перевірок були виявлені порушення, що виходять за межі суто технічних недоліків і свідчать про глибші системні проблеми. Зокрема, фіксувалася нестача кваліфікованого персоналу в аптеках — працівників із відповідною фармацевтичною освітою та досвідом. На деяких підприємствах бракувало ефективних систем управління якістю, а в медичних закладах — дотримання правил обліку наркотичних речовин.

Окрім цього, були зафіксовані випадки продажу рецептурних препаратів без рецепта, реалізація ліків із простроченим терміном придатності або без належної інструкції щодо застосування.

У результаті таких перевірок 8 найменувань лікарських засобів було заборонено до обігу, а дію відповідної ліцензії припинено у 24 суб’єктів.

Контроль за обігом наркотичних і психотропних речовин також не залишився поза увагою. Порушення, зафіксовані у цій сфері, стали підставою для направлення до правоохоронних органів 8 листів із ознаками кримінальних правопорушень.

Щодо ринкового нагляду, то протягом січня–березня 2025 року територіальні органи Держлікслужби провели 234 перевірки характеристик продукції. Накладено 765 тис. грн штрафних санкцій, 510 тисяч з яких вже сплачено до бюджету.

Окрім цього, до Держлікслужби надійшло 18 рішень про призупинення митного оформлення продукції.

Зниження цін на ліки

З початку квітня українці зможуть купувати ліки за нижчими цінами. У середньому йдеться про 222 препарати, а середній розмір знижки складе 17%.

Нагадаємо, перший етап зниження цін на ліки стартував 1 березня.

12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".

Планувалося обмежити максимальну торговельну націнку для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Також фармкомпанії вже зобов'язалися знизити ціни на найбільш популярні препарати на 30%.