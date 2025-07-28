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Новини
Дата публікації

Коньяк, бренді, арманьяк, дівін. Що обрати? (і чому коньяк Adjari — хороший спосіб не помилитися)

Який напій обрати?
Який напій обрати?

На полиці — десятки пляшок: коньяк, бренді, арманьяк, дівін, а ще загадкові “коньячні напої”. Ціни — від 150 до 5000 гривень. Усі виглядають схоже, кольори бурштинові, а назви — незрозумілі. Як розібратися, що саме ви п’єте і що з цього дійсно варте уваги?

Розкладаємо по поличках простою мовою.

Коньяк — класика з Франції (і не тільки)

Коньяк — це виноградний дистилят, народжений у французькому регіоні Cognac за строгою технологією: подвійна перегонка, витримка в дубових бочках не менше 2,5 років, використання лише певних сортів винограду.

В Україні існує окремий термін — «коньяк України», який відповідає класичній технології, але з вітчизняної сировини.

Приклад: Adjari 5* — український коньяк, виготовлений зі спиртів подвійної перегонки, витриманих у дубових бочках не менше 5 років. За смаком — м’який, фруктовий, з нотами дуба й карамелі.

Бренді — це не коньяк, але майже

Бренді — це ширше поняття. Це будь-який алкогольний напій, отриманий шляхом перегонки виноградного (або іншого фруктового) вина.

Не кожен бренді — коньяк, але кожен коньяк — бренді. Бренді може виготовлятися в Іспанії, Італії, США, Грузії тощо. Часто він має м’якший контроль якості та ширшу варіативність смаку.

Якщо ви хочете легший, доступніший напій без претензій на статус — бренді буде хорошим варіантом. Але за складністю та глибиною смаку коньяк усе ж виграє.

Арманьяк — “старший брат” коньяку

Арманьяк — це виноградний дистилят із південного заходу Франції. А «старший брат», бо виник раніше коньяку. 

І ось його відмінності:

  • Арманьяк переганяється один раз (а не двічі)
  • Має більш насичений, землистий, "мужній" характер
  • Часто витримується довше і розкривається сильніше в ароматі

Це менш впізнаваний, але більш складний напій — для поціновувачів. Та й коштує відповідно.

Дівін — молдовська гордість

Дівін — це молдовський варіант коньяку. Технологія аналогічна, але сировина і стиль — локальні.

Багато дівінів мають м’який, солодкуватий післясмак, іноді з ароматизаторами. 

І…«Коньячний напій» — це не коньяк взагалі

Окрема категорія, яка з’явилася на полицях нещодавно — так звані “коньячні напої”. Це маркетингова назва для продуктів, які мають мало спільного зі справжнім коньяком.

Що насправді в пляшці:

  • Етиловий спирт (часто не коньячний)
  • Синтетичні ароматизатори “під коньяк”
  • Карамель для кольору
  • Цукрові сиропи для м’якості
  • Мінімальна кількість справжнього коньячного спирту (або взагалі без нього).

Такі напої коштують дешево, але від справжнього коньяку в них немає нічого, крім кольору. 

Як розпізнати: На етикетці буде написано саме “коньячний напій”, а не “коньяк”. Ціна підозріло низька для “коньяку”. У складі — довгий список ароматизаторів та добавок.

Що  ж тоді обрати?

Смак — справа індивідуальна. Але якщо вам хочеться справді насолодитись благородним напоєм — український бренд Adjari стане чудовим вибором: класична рецептура, дубові бочки, справжній коньячний спирт, приємний післясмак і прозора ціна.

Щоб не помилитися на старті, обирайте те, що поєднує якість, технологію та чесність у ціні. Уникайте “коньячних напоїв” — це просто маркетинговий хід  для продажу дешевого алкоголю під виглядом коньяку.

У цьому плані коньяк Adjari — впевнена позиція для тих, хто хоче споживати якісний та смачний напій, а не сурогат з ароматизаторами.

Коньяк Adjari - моя винагорода!

Офіційний сайт - http://adjari.com.ua

Instagram - https://www.instagram.com/adjari_cognac/