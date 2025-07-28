Коньяк, бренді, арманьяк, дівін. Що обрати? (і чому коньяк Adjari — хороший спосіб не помилитися)

На полиці — десятки пляшок: коньяк, бренді, арманьяк, дівін, а ще загадкові “коньячні напої”. Ціни — від 150 до 5000 гривень. Усі виглядають схоже, кольори бурштинові, а назви — незрозумілі. Як розібратися, що саме ви п’єте і що з цього дійсно варте уваги?

Розкладаємо по поличках простою мовою.

Коньяк — класика з Франції (і не тільки)

Коньяк — це виноградний дистилят, народжений у французькому регіоні Cognac за строгою технологією: подвійна перегонка, витримка в дубових бочках не менше 2,5 років, використання лише певних сортів винограду.

В Україні існує окремий термін — «коньяк України», який відповідає класичній технології, але з вітчизняної сировини.

Приклад: Adjari 5* — український коньяк, виготовлений зі спиртів подвійної перегонки, витриманих у дубових бочках не менше 5 років. За смаком — м’який, фруктовий, з нотами дуба й карамелі.

Бренді — це не коньяк, але майже

Бренді — це ширше поняття. Це будь-який алкогольний напій, отриманий шляхом перегонки виноградного (або іншого фруктового) вина.

Не кожен бренді — коньяк, але кожен коньяк — бренді. Бренді може виготовлятися в Іспанії, Італії, США, Грузії тощо. Часто він має м’якший контроль якості та ширшу варіативність смаку.

Якщо ви хочете легший, доступніший напій без претензій на статус — бренді буде хорошим варіантом. Але за складністю та глибиною смаку коньяк усе ж виграє.

Арманьяк — “старший брат” коньяку

Арманьяк — це виноградний дистилят із південного заходу Франції. А «старший брат», бо виник раніше коньяку.

І ось його відмінності:

Арманьяк переганяється один раз (а не двічі)

Має більш насичений, землистий, "мужній" характер

Часто витримується довше і розкривається сильніше в ароматі

Це менш впізнаваний, але більш складний напій — для поціновувачів. Та й коштує відповідно.

Дівін — молдовська гордість

Дівін — це молдовський варіант коньяку. Технологія аналогічна, але сировина і стиль — локальні.

Багато дівінів мають м’який, солодкуватий післясмак, іноді з ароматизаторами.

І…«Коньячний напій» — це не коньяк взагалі

Окрема категорія, яка з’явилася на полицях нещодавно — так звані “коньячні напої”. Це маркетингова назва для продуктів, які мають мало спільного зі справжнім коньяком.

Що насправді в пляшці:

Етиловий спирт (часто не коньячний)

Синтетичні ароматизатори “під коньяк”

Карамель для кольору

Цукрові сиропи для м’якості

Мінімальна кількість справжнього коньячного спирту (або взагалі без нього).

Такі напої коштують дешево, але від справжнього коньяку в них немає нічого, крім кольору.

Як розпізнати: На етикетці буде написано саме “коньячний напій”, а не “коньяк”. Ціна підозріло низька для “коньяку”. У складі — довгий список ароматизаторів та добавок.

Що ж тоді обрати?

Смак — справа індивідуальна. Але якщо вам хочеться справді насолодитись благородним напоєм — український бренд Adjari стане чудовим вибором: класична рецептура, дубові бочки, справжній коньячний спирт, приємний післясмак і прозора ціна.

Щоб не помилитися на старті, обирайте те, що поєднує якість, технологію та чесність у ціні. Уникайте “коньячних напоїв” — це просто маркетинговий хід для продажу дешевого алкоголю під виглядом коньяку.

У цьому плані коньяк Adjari — впевнена позиція для тих, хто хоче споживати якісний та смачний напій, а не сурогат з ароматизаторами.

Коньяк Adjari - моя винагорода!

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