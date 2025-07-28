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Коньяк, бренді, арманьяк, дівін. Що обрати? (і чому коньяк Adjari — хороший спосіб не помилитися)
На полиці — десятки пляшок: коньяк, бренді, арманьяк, дівін, а ще загадкові “коньячні напої”. Ціни — від 150 до 5000 гривень. Усі виглядають схоже, кольори бурштинові, а назви — незрозумілі. Як розібратися, що саме ви п’єте і що з цього дійсно варте уваги?
Розкладаємо по поличках простою мовою.
Коньяк — класика з Франції (і не тільки)
Коньяк — це виноградний дистилят, народжений у французькому регіоні Cognac за строгою технологією: подвійна перегонка, витримка в дубових бочках не менше 2,5 років, використання лише певних сортів винограду.
В Україні існує окремий термін — «коньяк України», який відповідає класичній технології, але з вітчизняної сировини.
Приклад: Adjari 5* — український коньяк, виготовлений зі спиртів подвійної перегонки, витриманих у дубових бочках не менше 5 років. За смаком — м’який, фруктовий, з нотами дуба й карамелі.
Бренді — це не коньяк, але майже
Бренді — це ширше поняття. Це будь-який алкогольний напій, отриманий шляхом перегонки виноградного (або іншого фруктового) вина.
Не кожен бренді — коньяк, але кожен коньяк — бренді. Бренді може виготовлятися в Іспанії, Італії, США, Грузії тощо. Часто він має м’якший контроль якості та ширшу варіативність смаку.
Якщо ви хочете легший, доступніший напій без претензій на статус — бренді буде хорошим варіантом. Але за складністю та глибиною смаку коньяк усе ж виграє.
Арманьяк — “старший брат” коньяку
Арманьяк — це виноградний дистилят із південного заходу Франції. А «старший брат», бо виник раніше коньяку.
І ось його відмінності:
- Арманьяк переганяється один раз (а не двічі)
- Має більш насичений, землистий, "мужній" характер
- Часто витримується довше і розкривається сильніше в ароматі
Це менш впізнаваний, але більш складний напій — для поціновувачів. Та й коштує відповідно.
Дівін — молдовська гордість
Дівін — це молдовський варіант коньяку. Технологія аналогічна, але сировина і стиль — локальні.
Багато дівінів мають м’який, солодкуватий післясмак, іноді з ароматизаторами.
І…«Коньячний напій» — це не коньяк взагалі
Окрема категорія, яка з’явилася на полицях нещодавно — так звані “коньячні напої”. Це маркетингова назва для продуктів, які мають мало спільного зі справжнім коньяком.
Що насправді в пляшці:
- Етиловий спирт (часто не коньячний)
- Синтетичні ароматизатори “під коньяк”
- Карамель для кольору
- Цукрові сиропи для м’якості
- Мінімальна кількість справжнього коньячного спирту (або взагалі без нього).
Такі напої коштують дешево, але від справжнього коньяку в них немає нічого, крім кольору.
Як розпізнати: На етикетці буде написано саме “коньячний напій”, а не “коньяк”. Ціна підозріло низька для “коньяку”. У складі — довгий список ароматизаторів та добавок.
Що ж тоді обрати?
Смак — справа індивідуальна. Але якщо вам хочеться справді насолодитись благородним напоєм — український бренд Adjari стане чудовим вибором: класична рецептура, дубові бочки, справжній коньячний спирт, приємний післясмак і прозора ціна.
Щоб не помилитися на старті, обирайте те, що поєднує якість, технологію та чесність у ціні. Уникайте “коньячних напоїв” — це просто маркетинговий хід для продажу дешевого алкоголю під виглядом коньяку.
У цьому плані коньяк Adjari — впевнена позиція для тих, хто хоче споживати якісний та смачний напій, а не сурогат з ароматизаторами.
Коньяк Adjari - моя винагорода!
Офіційний сайт - http://adjari.com.ua
Instagram - https://www.instagram.com/adjari_cognac/