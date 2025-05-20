Коньяк року 2024: хто очолив рейтинг найкращих

За результатами щорічної премії "Вибір року" у 2024-му міжнародний бренд AZNAURI обрано переможцем номінації "Коньяк року" з великим відривом від найближчого конкурента.

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На сучасному ринку, де вибір величезний, а конкуренція висока, споживачі дедалі частіше орієнтуються на незалежні джерела довіри. Одним із таких орієнтирів в Україні вже багато років є премія "Вибір року" — авторитетне щорічне дослідження, яке визначає лідерів у десятках товарних категорій, зокрема і серед брендів коньяку.

За даними дослідницької компанії Ipsos Ukraine, 91,9% українців упізнають медаль "Вибір року", що підкреслює її статус і рівень довіри. Саме тому результати цього рейтингу вважаються об’єктивним відображенням реальних уподобань споживачів, а не просто наслідком рекламної активності брендів.

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Рейтинг переможців за результатами дослідження

Методологія премії побудована на багаторівневому підході, що охоплює:

репрезентативне опитування споживачів по всій Україні;

експертну оцінку професіоналів галузі;

думки рекламістів;

голоси членів журі та оргкомітету.

Варто зазначити, що голосування саме споживачів має найбільшу вагу в підбитті підсумків, адже серед усіх перерахованих респондентів думка споживача найважливіша.

Цьогорічна категорія "Коньяк" виявилася особливо конкурентною. Але бренд коньяку AZNAURI упевнено випередив решту, майже вдвічі обійшовши найближчого суперника. Результат AZNAURI — 29,7 пунктів, а найближчого конкурента — 14,9 пунктів.

Міжнародні нагороди

Цього року бренд AZNAURI має нагороди не тільки в Україні. На 12-му щорічному Berlin International Spirits Competition 2025 бренд здобув одразу кілька престижних нагород, довівши свою високу якість та смакові характеристики.

Золоту медаль отримав AZNAURI Black Barrel — коньяк лімітованої серії, що вражає багатим ароматом з нотами карамелі, спецій, диму та горіхів. Унікальна витримка у дубових бочках з максимальним ступенем обпалу надає напою глибини та характеру.

Срібну медаль отримав AZNAURI Gold Reserve — купаж з відтінками сухофруктів, чорного шоколаду, ванілі та дуба, що створює гармонійний та неповторний смаковий букет.

AZNAURI: визнання за якість та інновації

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"Перемога на премії "Вибір року 2024" у категорії "Коньяк року" стала ще одним важливим досягненням для AZNAURI, яке підтверджує лідерство бренду на українському ринку. Цей титул — результат не тільки високої якості продукції, а й постійного прагнення до інновацій, що вирізняє AZNAURI серед інших виробників", — зазначає СЕО GLOBAL BEVERAGE TRADE Олексій Друзенко.

Конкуренція на ринку коньяків зростає, але AZNAURI продовжує утримувати високі позиції, завойовуючи довіру споживачів завдяки безкомпромісному підходу до якості. Перемога у рейтингу "Коньяк року 2024" є не лише свідченням успіху, а й мотивацією для подальших досягнень.