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Категорія
Новини
Дата публікації

Коньяк року 2024: хто очолив рейтинг найкращих

AZNAURI
Бренд AZNAURI обрано переможцем номінації "Коньяк року"

За результатами щорічної премії "Вибір року" у 2024-му міжнародний бренд AZNAURI обрано переможцем номінації "Коньяк року" з великим відривом від найближчого конкурента. 

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На сучасному ринку, де вибір величезний, а конкуренція висока, споживачі дедалі частіше орієнтуються на незалежні джерела довіри. Одним із таких орієнтирів в Україні вже багато років є премія "Вибір року" — авторитетне щорічне дослідження, яке визначає лідерів у десятках товарних категорій, зокрема і серед брендів коньяку.

За даними дослідницької компанії Ipsos Ukraine, 91,9% українців упізнають медаль "Вибір року", що підкреслює її статус і рівень довіри. Саме тому результати цього рейтингу вважаються об’єктивним відображенням реальних уподобань споживачів, а не просто наслідком рекламної активності брендів.

Фото 2 — Коньяк року 2024: хто очолив рейтинг найкращих
НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Рейтинг переможців за результатами дослідження

Методологія премії побудована на багаторівневому підході, що охоплює:

  • репрезентативне опитування споживачів по всій Україні;
  • експертну оцінку професіоналів галузі;
  • думки рекламістів;
  • голоси членів журі та оргкомітету.

Варто зазначити, що голосування саме споживачів має найбільшу вагу в підбитті підсумків, адже серед усіх перерахованих респондентів думка споживача найважливіша.

Цьогорічна категорія "Коньяк" виявилася особливо конкурентною. Але бренд коньяку AZNAURI упевнено випередив решту, майже вдвічі обійшовши найближчого суперника. Результат AZNAURI 29,7 пунктів, а найближчого конкурента 14,9 пунктів.

Міжнародні  нагороди

Цього року бренд AZNAURI має нагороди не тільки в Україні. На 12-му щорічному Berlin International Spirits Competition 2025 бренд здобув одразу кілька престижних нагород, довівши свою високу якість та смакові характеристики.

Золоту медаль отримав AZNAURI Black Barrel — коньяк лімітованої серії, що вражає багатим ароматом з нотами карамелі, спецій, диму та горіхів. Унікальна витримка у дубових бочках з максимальним ступенем обпалу надає напою глибини та характеру.

Срібну медаль отримав AZNAURI Gold Reserve купаж з відтінками сухофруктів, чорного шоколаду, ванілі та дуба, що створює гармонійний та неповторний смаковий букет.

AZNAURI: визнання за якість та інновації

Фото 3 — Коньяк року 2024: хто очолив рейтинг найкращих
НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

"Перемога на премії "Вибір року 2024" у категорії "Коньяк року" стала ще одним важливим досягненням для AZNAURI, яке підтверджує лідерство бренду на українському ринку. Цей титул — результат не тільки високої якості продукції, а й постійного прагнення до інновацій, що вирізняє AZNAURI серед інших виробників", зазначає СЕО GLOBAL BEVERAGE TRADE Олексій Друзенко. 

Конкуренція на ринку коньяків зростає, але AZNAURI продовжує утримувати високі позиції, завойовуючи довіру споживачів завдяки безкомпромісному підходу до якості. Перемога у рейтингу "Коньяк року 2024" є не лише свідченням успіху, а й мотивацією для подальших досягнень.