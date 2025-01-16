Корупція в лісовій галузі: АРМА розшукало активи на 224 млн грн

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) розшукало активи на 224 млн грн у кримінальному провадженні щодо корупційної схеми в лісовій галузі.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Про корупційну схему

Службові особи держпідприємства у змові з посадовцями Поліського лісового офісу та експортерами занижували вартість деревини при експорті, завдавши державі збитків на 224 млн грн у 2023-2024 роках.

Деревина продавалася понад 90 іноземним компаніям через підконтрольну чиновникам фірму за цінами нижче ринкових.

Які активи було розшукано

Фахівці Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА в співпраці з департаментом безпеки ДП "Ліси України" за результатами проведених заходів розшукали:

45 земельних ділянок;

64 одиниці автомобільного транспорту;

40 тис. 402 куб. м деревини.

Зазначається, що інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшого накладення арешту та передачі в управління АРМА.

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, АРМА уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Дана угода відкриває нові можливості для розшуку та управління активами, дозволяючи отримувати високоякісні знімки об'єктів.

Додамо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

АРМА також звернулося з проханням передати йому в управління корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з метою зміцнення економіки та обороноздатності держави.