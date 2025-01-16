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Корупція в лісовій галузі: АРМА розшукало активи на 224 млн грн
Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) розшукало активи на 224 млн грн у кримінальному провадженні щодо корупційної схеми в лісовій галузі.
Про це інформує пресслужба АРМА.
Про корупційну схему
Службові особи держпідприємства у змові з посадовцями Поліського лісового офісу та експортерами занижували вартість деревини при експорті, завдавши державі збитків на 224 млн грн у 2023-2024 роках.
Деревина продавалася понад 90 іноземним компаніям через підконтрольну чиновникам фірму за цінами нижче ринкових.
Які активи було розшукано
Фахівці Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА в співпраці з департаментом безпеки ДП "Ліси України" за результатами проведених заходів розшукали:
- 45 земельних ділянок;
- 64 одиниці автомобільного транспорту;
- 40 тис. 402 куб. м деревини.
Зазначається, що інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшого накладення арешту та передачі в управління АРМА.
Про АРМА
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Нагадаємо, АРМА уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Дана угода відкриває нові можливості для розшуку та управління активами, дозволяючи отримувати високоякісні знімки об'єктів.
Додамо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.
АРМА також звернулося з проханням передати йому в управління корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з метою зміцнення економіки та обороноздатності держави.