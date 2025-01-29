Кращі фахівці галузі безкоштовно проконсультують підприємців

11 лютого у Київській школі державного управління ім. Сергія Нижного (КШДУ) відбудеться чергова зустріч для підприємців у форматі бізнес-майстермайнду. Це публічні консультації, спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу. Організатори – комунікаційна агенція Оксани Аккерман – обіцяють не лише теоретичні знання, а й практичну допомогу підприємцям у вирішенні нагальних проблем.

Цього разу кейс для обговорення надійшов від власниці архітектурного бюро AS Architecture&Design Building. Її компанія потребує вирішення питань стратегічного планування, ребрендингу, підбору команди та оптимізації управління. Бізнес-мета – досягти прибутку $50 000 на місяць.

Експертну оцінку й рекомендації для архітектурного бюро нададуть:

● Анна Попруга – директорка з маркетингу KAN Development

● Євген Зінгерман – Chief Strategy Officer Netpeak Agencies Group

● Марія Матушенко – архітекторка, співзасновниця студії Znak Design.

Модератором заходу виступить засновниця PR buro Ackermann і організаторка заходу Оксана Аккерман. За її словам, місія проєкту – допомогти підприємцям отримати нові інструменти для розвитку та зробити їхні бізнеси більш стійкими.

"Це перш за все соціальний проєкт, який не має комерційної складової. Складні часи об’єднують людей, а український бізнес сьогодні дуже потребує незаангажованого погляду зі сторони. Аби люди, які мають досвід роботи в галузях комунікацій, маркетингу та управління, не просто подивились на проблематику компаній, а надали покроковий план дій”, – пояснила Оксана Аккерман.

Учасники зустрічі зможуть отримати:

● детальну аналітику бізнесу

● дорожню карту з рекомендаціями для розвитку

● поради щодо управлінських, маркетингових та PR-інструментів.

Окрім розбору кейсу на гостей майстермайнду очікує виступ медіатренерки і ведучої телеканалу “Ми Україна” Олени Цинтили. Вона розповість про головні напрямки комунікацій для бізнесу у 2025 році. “Ми підтримуємо гарні ініціативи і взагалі все, що стосується кристі для нашої країни, бізнесу, людей. Це про взаємодопомогу, про людське. Чим більше у нас буде успішних підприємців, тим краще нам буде жити в цій країні”, – зазначила СЕО Київській школі державного управління ім. Сергія Нижного Анна Міщенко.

Дата і місце: 11 лютого о 18:00 Участь у офлайн заході за запрошенням. Реєстрація на онлайн перегляд доступна всім бажаючим і безкоштовна. Додатково підприємці можуть подати заявку, щоб їхній бізнес-кейс розглянули на майбутніх майстермайндах. Анкета для подання доступна за посиланням.

Проєкт не є комерційним і реалізується за підтримки інформаційних партнерів delo.ua, Оboz.ua, Mind.ua, Інформатор, TAVR Media, Ми-Україна+.