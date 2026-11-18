Країни Близького Сходу дедалі частіше транспортують нафту через Ормузьку протоку на суднах меншого класу - Suezmaxes та Aframaxes, що допомагає підтримувати експорт, оскільки атаки на супертанкери, які раніше домінували у торгівлі, обмежують можливості їхнього використання.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

За даними агенства, обсяг нафти, який перевезли менші судна, за останні два місяці зріс, досягнувши у жовтні рекордного для періоду війни на Близькому Сході рівня – понад 2 мільйони барелів на добу. Це допомогло збільшити загальний щоденний обсяг експорту нафти до 11,4 мільйона барелів – найвищого показника з початку конфлікту.

Експорт нафти з Перської затоки, в основному, здійснювався танкерами класу VLCC, які можуть перевозити до 2 мільйонів барелів. На них припадає 72% суден, що проходять Ормузькою протокою. Водночас саме вони стали мішенню іранських атак, внаслідок чого деякі з них були виведені з експлуатації.

Bloomberg зауважує, що розширення використання танкерів Suezmax та Aframax допомогло забезпечити стабільний експорт з країн Перської затоки. Танкери або перекачують сиру нафту на інші судна після проходження через Ормуз, або прямують безпосередньо до портів.

Менші судна також пропонують значно нижчі витрати на фрахт. Хоча вони перевозять менше сирої нафти, тарифи на супертанкери зросли набагато швидше, ніж на інші танкери з початку війни.

Брокери оцінили тариф на танкер Suezmax, що прямує з Перської затоки до Китаю, приблизно в третину або трохи менше половини базового тарифу на танкер VLCC на тому ж маршруті.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати шукають шляхи для захисту свого нафтового експорту від геополітичних загроз. Країна розглядає можливість будівництва вже третього нафтопроводу, який дозволить транспортувати сировину в обхід стратегічно вразливої Ормузької протоки.