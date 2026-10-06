Країни обмежують використання розумних окулярів із камерами: де вводять заборони

Уряди, судові органи та приватні компанії по всьому світу розглядають запровадження обмежень на використання розумних окулярів. Причиною стало побоювання, що подібні пристрої, які набули масової популярності завдяки моделям Ray-Ban від Meta, можуть використовуватися для таємної фото-, відеозйомки або аудіозапису людей та конфіденційних матеріалів без їхнього відома.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Видання систематизувало поточні заходи та ініціативи, які впроваджують різні держави:

Австралія: у вересні федеральний уряд заявив про розгляд заборони використання смарт-окулярів із камерами на робочих місцях у державних установах через занепокоєння щодо приватності та безпеки. Міністерка державної служби Кеті Галлахер звернулася до Комісії з питань державної служби за рекомендаціями щодо доцільності заборони та можливих винятків;

Велика Британія: суди Англії та Уельсу заборонили використання смарт-окулярів Meta через обмеження на фото- та відеозйомку в залах засідань. Крім того, у серпні Асоціація кінотеатрів Великої Британії повідомила, що оператори кінотеатрів впроваджують правила для повної заборони або обмеження пристроїв із камерами;

Європейський Союз: смарт-окуляри привернули увагу європейських регуляторів захисту даних і законодавців: Європейська рада із захисту даних замовила звіт щодо їхньої "соціальної прийнятності", а депутатка Європарламенту Вероніка Ціфрова Острігоньова закликала Європейську комісію, яка наразі не пропонувала спеціального законодавства щодо таких гаджетів, розглянути можливі заходи реагування;

Норвегія: уряд країни планує запропонувати тимчасову заборону на носіння окулярів зі штучним інтелектом у місцях регулярного скупчення людей — парках, пляжах, музеях, торгових центрах і на публічних заходах. Також у серпні смарт-окуляри заборонили у школах Осло;