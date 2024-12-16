"Кредити 5-7-9%": скільки банки видали пільгових позик за рік

З початку 2024 року бізнес отримав 24 тис. 68 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 90,5 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

З моменту запуску програми в лютому 2020 року бізнес залучив 103,1 тис. кредитів на загальну суму 357,4 млрд грн.

Скільки грантів отримав бізнес за тиждень

Лише за минулий тиждень українські підприємці оформили 512 пільгових кредитів на 2,1 млрд грн.

В межах програми бізнес отримав:

· 22,4 млрд грн — на переробку;

· 22 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

· 21,2 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

· 19 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Які банки беруть участь у програмі

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва, який уклав відповідні угоди про співробітництво з 46 банками.

Станом на сьогодні у програмі беруть участь 46 банків. Найбільшу кількість кредитів з початку її дії надали ПриватБанк (47,9 тис.), Ощадбанк (15,8 тис.) та Укргазбанк (5,7 тис.).

Все про програму "5-7-9"

"Доступні кредити 5-7-9%" – це програма, запущена в лютому 2020 року й призначена для підтримки малих та середніх підприємств, які отримують до 50 млн грн прибутку на рік.

Ці кошти можна використати на:

придбання нових або вживаних засобів для підприємства;

модернізацію існуючого обладнання;

будівництво, реконструкцію чи ремонт приміщень, де здійснюється основна господарська діяльність (за винятком офісних приміщень);

поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проєкту та інші подібні цілі.

Відсоткові ставки:

5% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн, які створять щонайменше два робочі місця протягом першого кварталу;

– для бізнесів із виручкою до 25 млн грн, які створять щонайменше два робочі місця протягом першого кварталу; 7% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн без вимог щодо створення робочих місць;

– для бізнесів із виручкою до 25 млн грн без вимог щодо створення робочих місць; 9% річних – для бізнесів із виручкою до 50 млн грн.

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.