Кредитування як рушійна сила: чому активи банків зростають другий квартал поспіль

Кредитування стало головним рушієм зростання активів банківського сектору в Україні другий квартал поспіль. Чисті активи банків зросли на 3,2% завдяки активному нарощуванню кредитного портфеля клієнтів. Натомість обсяг портфеля ОВДП скоротився, а обсяг депозитних сертифікатів майже не змінився.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на огляд банківського сектору НБУ.

Обсяг чистих гривневих кредитів для бізнесу зріс на 9,5%, а в сегменті малого та середнього бізнесу — на 11,3%. Зростання відбулося у всіх груп банків, особливо в частині довгострокових кредитів (понад три роки), що зросли на 13,5%. Найбільше кредити отримали підприємства аграрного сектору, оптової торгівлі, фінансових послуг, харчової та машинобудівної промисловості.

Як зазначають у Нацбанку, якість корпоративного портфеля покращується вже майже два роки. Частка корпоративних позичальників, що допустили дефолт за гривневими кредитами, залишилася кращою за довоєнні показники і становить трохи менше 3%. Загальна частка непрацюючих кредитів (NPL) знизилася до 27,0%.

Зобов'язання банків також зросли на 3,5% за рахунок збільшення обсягів фінансування від населення та бізнесу. Ставки за депозитами продовжують зростати через конкуренцію між банками, тоді як ставки за кредитами для бізнесу підвищуються повільніше.

Чиста процентна маржа зросла до 7,5% унаслідок зростання дохідності кредитів, однак через зростання витрат прибуток за другий квартал 2025 року на 2,1% менший, ніж за попередній. У липні сектор успішно виконав нормативи достатності регулятивного капіталу на рівні 10% (за винятком лише одного малого банку).

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року до 1 серпня 2025 року українські банки профінансували проєкти для бізнесу, що дозволило збільшити потужність систем зберігання енергії та генерації тепла на 389 МВт, а також відновити енергогенеруючі потужності на 993 МВт.