За перші 100 днів на посаді міністра оборони Євгенію Хмарі вдалося стабілізувати фронт, знайти ефективну протидію реактивним "Шахедам" та провести блискучу операцію по підриву Кримського мосту.

Як пише Dilo, про це повідомляє військовий, політолог Кирило Сазанов.

"У зиму Україна входить зі стабілізованим фронтом, кращими результатами проти реактивних "Шахедів" і підтримкою партнерів. За сто днів Хмара продемонстрував, як бойовий командир стає одним із архітекторів української оборони. Можемо констатувати, що призначення Хмари було одним із найбільш вдалих кадрових рішень Президента", – вважає політолог.

Сазонов наголошує, що за 100 днів фронт вдалося стабілізувати найбільше за останні роки, а на окремих ділянках Сили оборони повертають позиції.

"Крім того, минуле керівництво Міноборони фактично проспало появу реактивних "Шахедів" у ворога. Міноборони Хмари вирішувало це питання в авральному порядку. І зараз відсоток збиття реактивних "Шахедів" суттєво виріс і перевалив за 80%. Асиметричний підхід "Альфи" СБУ Хмара переніс на всю оборону. Приміром Україна не отримала достатньо захисту для збиття балістики, і ворожа балістика справді є великою проблемою. Але саме при Хмарі почала активно знищувати пускові установки ворога", – акцентує військовий.

Політолог пише, що при Хмарі міжнародна робота Міноборони отримала друге дихання.

"Більше 80 двосторонніх зустрічей і два "Рамштайни", останній з яких був одним із найбільш вдалих для України. Крім того є акцент на власну зброю, яка дає Україні свободу діяти швидко та самостійно. За ініціативи Хмари спростили будівництво захищених підземних виробництв. Законтрактовано на 300% більше БпЛА, ніж за весь 2025 рік. Не можу не згадати про Керченський міст. Кремль роками подавав його як гарантію, що Росія в Криму назавжди. Удари українських дронів і ракет по російських НПЗ мають великий економічний ефект", – резюмує Сазонов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони переглянуло закупівлі, щоб вивільнити 15,6 млрд грн на те, чого військо потребує зараз.