За січень–жовтень 2026 року в Україну ввезли 198,6 тис. вживаних легкових автомобілів. Понад половину імпорту, або 54%, становили кросовери. Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Tiguan, яких за десять місяців зареєстрували 7868 одиниць.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані асоціації "Укравтопром".

Загалом за десять місяців українці імпортували орієнтовно 107,2 тис. кросоверів із пробігом. Середній вік таких автомобілів становив 7,3 року.

Найчастіше покупці обирали бензинові моделі, на які припало 59% ввезених кросоверів. Частка дизельних автомобілів становила 17%, електромобілів — 12%, гібридів — 10%, а машин із газобалонним обладнанням — 2%.

Топ-10 найпопулярніших вживаних кросоверів

За даними "Укравтопрому", найбільшим попитом серед імпортованих кросоверів із пробігом користувалися:

Volkswagen Tiguan — 7868 авто; Audi Q5 — 6816; Nissan Rogue — 6761; Ford Escape — 4190; Nissan Qashqai — 3595; Tesla Model Y — 3586; Mazda CX-5 — 3560; BMW X3 — 3146; BMW X5 — 2919; Audi Q7 — 2766.

Лідером залишається Volkswagen Tiguan, який випередив найближчого конкурента Audi Q5 на 1052 автомобілі. Третє місце посів Nissan Rogue, відставши від Audi лише на 55 одиниць.

Єдиним повністю електричним кросовером у першій десятці став Tesla Model Y із результатом 3586 автомобілів.

Нагадаємо, попит на кросовери з пробігом залишається стабільно високим упродовж року. За підсумками січня–серпня 2026 року їхня частка серед імпортованих вживаних легковиків також становила 54%. Тоді Volkswagen Tiguan очолював рейтинг із показником 6261 автомобіль, а Audi Q5 та Nissan Rogue посідали друге й третє місця відповідно.