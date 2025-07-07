Куди йдуть бюджетні кошти: які установи витратили найбільше грошей

Відтепер кожен українець може переглянути куди ж та скільки витрачають бюджетні кошти держустанови, комунальні підприємства та інші компанії. Найбільше цьогоріч вже витратили Пенсійний фонд, податкова та Казначейська служба. Водночас майже половину свого річного бюджету Чернігівський виконком витратив на капітальні трансферти (модернізацію, реконструкцію чи будівництво), а Дніпровська міськрада — на обслуговування боргів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Опендатабот", який запустив оновлений Реєстр публічних фінансів, де на сторінці кожної державної чи комунальної установи відображаються категорії витрат.

Це дозволяє побачити, чи йдуть бюджетні гроші на зарплати, ремонтні роботи, послуги, судові витрати чи щось зовсім несподіване.

Хто у реєстрі

Зазначається, що наразі у реєстрі 30 688 компаній. Більшість із них — це комунальні установи — 11 191 (36,5% від загальної кількості), органи місцевого самоврядування (6 336 або 20.6%), комунальні підприємства (5 230 або 17%), держоргани (2 638 або 8.6%) та держустанови або заклади (1 951 або 6.4%).

Але є й приватні компанії, які отримують бюджетні гроші, наприклад, за виконання держзамовлень чи послуги.

Хто витратив найбільше

За даними "Опендатабот", найбільше бюджетних грошей цьогоріч традиційно витратили великі установи: Пенсійний фонд (688 млрд грн), Податкова служба (276,9 млрд), Казначейська служба (176,2 млрд), Національна служба здоров’я України (НСЗУ) (78,4 млрд) і Міносвіти (71,8 млрд), Мінфін (32,36 млрд), Міністерство соціальної політики України (27,6 млрд), Міністерство розвитку громад та територій України (25,79 млрд), ГК «Нафтогаз трейдинг» (18,3 млрд), Державний центр зайнятості (12,51 млрд).

Міські ж ради обласних центрів витрачають найбільше коштів на зарплати та компенсації — майже 40% від усіх витрачених коштів. Ще близько 12% — на матеріали й обладнання, майже стільки ж — на капітальні інвестиції та видатки. На ЄСВ припадає майже 9% від усіх витрат, а ще 4% на оплату послуг.

Як зауважують аналітики, не всі міськради мають однакові витрати. Так, наприклад, Криворізька міська рада у 2025 році витратила найбільше не на освіту чи дороги, а на судові збори та судові стягнення — понад 750 тисяч гривень.

Чернігівський виконком майже половину бюджету віддав на капітальні трансферти, тобто на модернізацію, реконструкцію чи будівництво (37,3 млн грн), Дніпровська міськрада — на обслуговування боргів витратила 46% свого бюджету (56,8 млн грн.), а Харківська міська рада витратила понад 24 мільйони на стипендії почесним громадянам (17% від усього бюджету).

Нагадаємо, у топ-10 міських рад, які витратили найбільше коштів на закупівлю дронів у 2024 році, увійшли 9 обласних центрів: Київ, Львів, Вінниця, Луцьк, Житомир, Дніпро, Рівне, Івано-Франківськ, Хмельницький, та Кривий Ріг. Загалом вони витратили на дрони 2,5 млрд грн.