Курс валют на 1-2 лютого 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1-2.02.2025 (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 31 січня.

Курс долара

1 долар США – 41,82 грн.

Курс євро

1 євро – 43,50 грн.

Курс злотого

1 злотий – 10,34 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):

Курс долара США: 41,90/41,93 грн.

Курс євро: 43,75/43,90 грн.

Курс злотого: 10,30/10,45 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 31 січня курс долара виглядає так:

ПриватБанк: 41,40/42,00 грн.

Ощадбанк: 41,60/42,15 грн.

ПУМБ: 41,70/42,30 грн.

Укргазбанк: 41,60/42,15 грн.

Райффайзен: 41,50/41,80 грн.

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 31 січня:

ПриватБанк: 43,10/44,10 грн.

Ощадбанк: 43,15/44,15 грн.

ПУМБ: 43,60/44,30 грн.

Укргазбанк: 43,10/44,15 грн.

Райффайзен: 42,80/43,30 грн.

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

Ощадбанк: 9,70/10,40 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 9,70/10,40 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.

За прогнозами експертів, до кінця січня та на початку лютого сплесків на валютному ринку не передбачається, а курс тяжітиме до 42 грн/дол. з незначними коливаннями. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.