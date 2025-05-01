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Курс валют на 1 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Гривня продовжує зміцнюватися / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США суттєво зміцнився, водночас євро подешевшало на дванадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 01.05.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,47 грн (-27 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,16 грн (-12 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,03 грн (-4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,42/41,55 грн
Євро 47,45/47,65 грн
Злотий 10,95/11,06 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 1 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 05/41,65 46,70/47,70
Ощадбанк 41,10/41,70 46,75/47,75 10,60/11,20
ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 10,90/11,30
Укргазбанк 40,10/41,70 46,75/47,75 10,60/11,20
Райффайзен 41,45/41,73 46,90/47,55

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, а це дає підстави прогнозувати курс у межах 41-42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько