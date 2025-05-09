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Курс валют на 10-11 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Фото: Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро 10-11 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 9 травня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,51 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 46,89 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,98 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,43/41,50 грн
Євро 47,00/47,20 грн
Злотий 10,90/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 15/41,75 46,20/47,20
Ощадбанк 41,25/41,75 46,50/47,50 10,50/11,00
ПУМБ 41,30/41,90 46,90/47,60 10,80/11,10
Укргазбанк 40,25/41,75 46,50/47,50 10,50/11,00
Райффайзен 41,40/41,65 46,30/47,47

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, але варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько