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Курс валют на 10-11 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро 10-11 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 9 травня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,51 грн.
Курс євро
- 1 євро – 46,89 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 10,98 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,43/41,50 грн
|Євро
|47,00/47,20 грн
|Злотий
|10,90/11,05 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 9 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41, 15/41,75
|46,20/47,20
|Ощадбанк
|41,25/41,75
|46,50/47,50
|10,50/11,00
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,90/47,60
|10,80/11,10
|Укргазбанк
|40,25/41,75
|46,50/47,50
|10,50/11,00
|Райффайзен
|41,40/41,65
|46,30/47,47
Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, але варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.