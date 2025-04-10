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Курс валют на 10 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, а євро подорожчало на 53 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.04.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,28 грн (+11 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 45,55 грн (-53 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,61 грн (+7 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,13/41,28 грн
|Євро
|45,70/46,00 грн
|Злотий
|10,65/10,80 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 10 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,10/41,40
|45,65/46,35
|Ощадбанк
|40,15/41,45
|45,60/46,40
|10,70/10,90
|ПУМБ
|41,20/41,45
|45,55/46,55
|10,60/11,00
|Укргазбанк
|41,15/41,45
|45,60/46,40
|10,70/10,90
|Райффайзен
|41,00/41,45
|45,71/46,53
Зауважимо, у квітні ситуація з курсом розвиватиметься в умовах геополітичної турбулентності, яка спровокована тарифною війною з боку США, та під впливом зростання попиту на валюту внаслідок припливу бюджетної гривні на валютний ринок. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.