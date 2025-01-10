Курс валют на 10 січня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

НБУ опустив курс гривні щодо іноземних валют – долар знову оновив історичний максимум.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.01.2025 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 42,28 грн (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,56 грн (+13 коп.)

Курс злотого

1 злотий – 10,19 грн (+3 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля / продаж):

Курс долара США: 42,95 / 43,00 грн.

Курс євро: 44,30 / 44,50 грн.

Курс злотого: 10,30 / 10,42 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 10 січня курс долара виглядає так:

ПриватБанк: 42,25 / 42,85 грн.

Ощадбанк: 42,20 / 42,90 грн.

ПУМБ: 42,20 / 42,90 грн.

Укргазбанк: 42,25 / 42,85 грн.

Райффайзен: 42,00 / 43,15 грн.

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 10 січня :

ПриватБанк: 43,55 / 44,55 грн.

Ощадбанк: 43,40 / 44,50 грн.

ПУМБ: 43,80 / 44,60 грн.

Укргазбанк: 43,50 / 44,30 грн.

Райффайзен: 43,20 / 44,40 грн.

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

Ощадбанк: 9,70 / 10,40 грн.

ПУМБ: 9,90 / 10,40 грн.

Укргазбанк: 9,50 / 10,50 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.