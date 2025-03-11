Курс валют на 11 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США після нетривалого зміцнення знову знижується, водночас євро подорожчало на 4 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.03.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,29 грн за долар (+8 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,77 грн (+4 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 10,68 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):

Курс долара США: 41,28/41,40 грн.

Курс євро: 44,73/44,95 грн.

Курс злотого: 10,60/10,75 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 11 березня курс долара виглядає так:

ПриватБанк: 40,90/41,55 грн.

Ощадбанк: 41,05/41,55 грн.

ПУМБ: 41,10/41,70 грн.

Укргазбанк: 41,05/41,55 грн.

Райффайзен: 41,05/41,49 грн.

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 11 березня:

ПриватБанк: 44,05/45,05 грн.

Ощадбанк: 44,15/45,15 грн.

ПУМБ: 44,50/45,20 грн.

Укргазбанк: 44,05/45,15 грн.

Райффайзен: 44,20/45,05 грн.

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.

ПУМБ: 10,40/10,80 грн.

Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.

Зауважимо, гривня продовжує зміцнюватися, незважаючи на геополітичну турбулентність навколо України та зростання попиту на валюту з боку державного сектору. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.