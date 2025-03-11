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Курс валют на 11 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США після нетривалого зміцнення знову знижується, водночас євро подорожчало на 4 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.03.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,29 грн за долар (+8 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,77 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,68 грн (-2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,28/41,40 грн.
- Курс євро: 44,73/44,95 грн.
- Курс злотого: 10,60/10,75 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 11 березня курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 40,90/41,55 грн.
- Ощадбанк: 41,05/41,55 грн.
- ПУМБ: 41,10/41,70 грн.
- Укргазбанк: 41,05/41,55 грн.
- Райффайзен: 41,05/41,49 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 11 березня:
- ПриватБанк: 44,05/45,05 грн.
- Ощадбанк: 44,15/45,15 грн.
- ПУМБ: 44,50/45,20 грн.
- Укргазбанк: 44,05/45,15 грн.
- Райффайзен: 44,20/45,05 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.
- ПУМБ: 10,40/10,80 грн.
- Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.
Зауважимо, гривня продовжує зміцнюватися, незважаючи на геополітичну турбулентність навколо України та зростання попиту на валюту з боку державного сектору. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.