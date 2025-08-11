Запланована подія 2

Курс валют на 11 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долари валюта
НБУ встановив офіційний курс на понеділок

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 7 копійок, а євро подешевшав на 9 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.08.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,39 грн (-7 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,19 грн (-9 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,34 грн (+1 коп.). 

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 41,42/41,50
Євро 48,35/48,53
Злотий 11,25/11,38

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 11 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.05 / 41.65 41.31 / 41.60
Ощадбанк 41.30 / 41.75 47.95 / 48.80 9.70 / 10.40
ПУМБ 41.20/41.80 48.00/48.70 11.20/11.50
Укргазбанк 41.20/ 41.70 48.10/ 48.50 10.50/11.50
Райффайзен 41.31 / 41.60 47.90/48.55

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько