Курс валют на 11 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 7 копійок, а євро подешевшав на 9 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.08.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,39 грн (-7 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,19 грн (-9 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,34 грн (+1 коп.).

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 41,42/41,50 Євро 48,35/48,53 Злотий 11,25/11,38

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 11 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41.05 / 41.65 41.31 / 41.60 Ощадбанк 41.30 / 41.75 47.95 / 48.80 9.70 / 10.40 ПУМБ 41.20/41.80 48.00/48.70 11.20/11.50 Укргазбанк 41.20/ 41.70 48.10/ 48.50 10.50/11.50 Райффайзен 41.31 / 41.60 47.90/48.55

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.