- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 11 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 7 копійок, а євро подешевшав на 9 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.08.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,39 грн (-7 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,19 грн (-9 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,34 грн (+1 коп.).
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|41,42/41,50
|Євро
|48,35/48,53
|Злотий
|11,25/11,38
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 11 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.05 / 41.65
|41.31 / 41.60
|Ощадбанк
|41.30 / 41.75
|47.95 / 48.80
|9.70 / 10.40
|ПУМБ
|41.20/41.80
|48.00/48.70
|11.20/11.50
|Укргазбанк
|41.20/ 41.70
|48.10/ 48.50
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.31 / 41.60
|47.90/48.55
Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.