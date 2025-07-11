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Курс валют на 12-13 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12-13 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 11 липня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,82 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,97 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,53 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,62/41,70 грн
|Євро
|49,05/49,25 грн
|Злотий
|11,48/11,60 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 11 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,35/49,35
|Ощадбанк
|41,40/42,00
|48,65/49,40
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,80/49,50
|11,38/11,68
|Укргазбанк
|41,40/42,00
|48,65/49,40
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,69/41,97
|48,50/49,13
Зауважимо, за оцінками експертів, у липні ймовірні коливання долара в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.