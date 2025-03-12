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Курс валют на 12 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує знижуватися, а євро подорожчало на 44 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.03.2025 (середа). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,41 грн за долар (+12 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,21 грн (+44 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,78 грн (+10 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,45/41,60 грн. 
  • Курс євро: 45,10/44,35 грн.
  • Курс злотого: 10,65/10,80 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 12 березня курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,05/41,65 грн.
  • Ощадбанк: 41,15/41,65 грн.
  • ПУМБ: 41,20/41,80 грн.
  • Укргазбанк: 41,15/41,65 грн.
  • Райффайзен: 41,05/41,63 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 12 березня:

  • ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.
  • Ощадбанк: 44,45/45,45 грн.
  • ПУМБ: 44,80/45,50 грн.
  • Укргазбанк: 44,45/45,45 грн.
  • Райффайзен: 44,40/45,59 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.
  • ПУМБ: 10,40/10,80 грн.
  • Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.

Зауважимо, гривня продовжує зміцнюватися, незважаючи на геополітичну турбулентність навколо України та зростання попиту на валюту з боку державного сектору. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько