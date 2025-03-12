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Курс валют на 12 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує знижуватися, а євро подорожчало на 44 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.03.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,41 грн за долар (+12 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,21 грн (+44 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,78 грн (+10 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,45/41,60 грн.
- Курс євро: 45,10/44,35 грн.
- Курс злотого: 10,65/10,80 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 12 березня курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 41,05/41,65 грн.
- Ощадбанк: 41,15/41,65 грн.
- ПУМБ: 41,20/41,80 грн.
- Укргазбанк: 41,15/41,65 грн.
- Райффайзен: 41,05/41,63 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 12 березня:
- ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.
- Ощадбанк: 44,45/45,45 грн.
- ПУМБ: 44,80/45,50 грн.
- Укргазбанк: 44,45/45,45 грн.
- Райффайзен: 44,40/45,59 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.
- ПУМБ: 10,40/10,80 грн.
- Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.
Зауважимо, гривня продовжує зміцнюватися, незважаючи на геополітичну турбулентність навколо України та зростання попиту на валюту з боку державного сектору. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.