Курс валют на 12 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на десять копійок, а євро подорожчало на три копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.09.2025 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,31 грн (+10 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,27 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,31 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,25/41,32 Євро 48,40/48,60 Злотий 11,30/11,40

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,90/41,50 47,65/48,65 11,20/11,55 Ощадбанк 41,10/41,55 48,00/48,75 11,05/11,50 ПУМБ 41,10/41,70 48,20/48,90 11,10/11,40 Укргазбанк 41,10/41,55 48,00/48,75 11,05/11,50 Райффайзен 40,15/41,54 48,00/48,69 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.