Курс валют на 13-14 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13-14 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 12 вересня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,31 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,27 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,31 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,25/41,30
|Євро
|48,45/48,64
|Злотий
|11,30/11,40
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 12 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,90/41,52
|47,80/48,80
|11,20/11,50
|Ощадбанк
|41,10/41,55
|48,05/48,80
|11,05/11,50
|ПУМБ
|41,20/41,80
|48,30/48,90
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,10/41,55
|48,05/48,80
|11,05/11,50
|Райффайзен
|40,05/41,42
|48,00/48,64
|11,10/11,60
