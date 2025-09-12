Курс валют на 13-14 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13-14 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 12 вересня.

Курс долара

1 долар США – 41,31 грн.

Курс євро

1 євро – 48,27 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,31 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,25/41,30 Євро 48,45/48,64 Злотий 11,30/11,40

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,90/41,52 47,80/48,80 11,20/11,50 Ощадбанк 41,10/41,55 48,05/48,80 11,05/11,50 ПУМБ 41,20/41,80 48,30/48,90 11,10/11,40 Укргазбанк 41,10/41,55 48,05/48,80 11,05/11,50 Райффайзен 40,05/41,42 48,00/48,64 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.