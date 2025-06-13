Курс валют на 13 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США трохи зміцнився, але впав до нового історичного рекорду щодо євро.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13.06.2025 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,49 грн (-2 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,08 грн (+52 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,26 грн (+13 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,35/41,43 грн Євро 48,00/48,25 грн Злотий 11,10/11,25 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,08/41,68 47,45/48,45 Ощадбанк 41,10/41,70 47,79/48,50 10,90/11,30 ПУМБ 41,30/41,90 47,30/48,00 11,10/11,40 Укргазбанк 41,10/41,70 47,80/48,55 10,90/11,30 Райффайзен 41,26/41,55 47,30/48,20

Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.