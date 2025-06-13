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Курс валют на 14-15 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7-8 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 6 червня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,49 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,08 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,26 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,35/41,43 грн
|Євро
|48,00/48,25 грн
|Злотий
|11,10/11,25 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 13 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,08/41,68
|47,45/48,45
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|47,79/48,50
|10,90/11,30
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,30/48,00
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,80/48,55
|10,90/11,30
|Райффайзен
|41,26/41,55
|47,30/48,20
Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.