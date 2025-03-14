Курс валют на 15-16 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15-16 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 14 березня.

Курс долара

1 долар США – 41,53 грн.

Курс євро

1 євро – 45,00 грн.

Курс злотого

1 злотий – 10,71 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):

Курс долара США: 41,46/41,55 грн.

Курс євро: 45,00/44,25 грн.

Курс злотого: 10,65/10,80 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 14 березня курс долара виглядає так:

ПриватБанк: 41,10/41,80 грн.

Ощадбанк: 41,15/41,70 грн.

ПУМБ: 41,30/41,90 грн.

Укргазбанк: 41,15/41,70 грн.

Райффайзен: 41,15/41,68 грн.

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 14 березня:

ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.

Ощадбанк: 44,45/45,50 грн.

ПУМБ: 45,00/45,70 грн.

Укргазбанк: 44,45/45,50 грн.

Райффайзен: 44,55/45,68грн.

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

Ощадбанк: 10,55/10,80 грн.

ПУМБ: 10,60/10,80 грн.

Укргазбанк: 10,55/10,80 грн.

Зауважимо, гривня продовжує зміцнюватися, незважаючи на геополітичну турбулентність навколо України та зростання попиту на валюту з боку державного сектору. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.