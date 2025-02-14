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Курс валют на 15-16 лютого 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Фото: Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15-16.02.2025 (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 14 лютого.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,80 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 43,44 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,41 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,80/41,87 грн. 
  • Курс євро: 43,35/43,80 грн.
  • Курс злотого: 10,35/10,46 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 14 лютого курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,35/41,95 грн.
  • Ощадбанк: 41,40/41,99 грн.
  • ПУМБ: 41,50/42,10 грн.
  • Укргазбанк: 41,40/41,99 грн.
  • Райффайзен: 41,50/41,93 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 14 лютого:

  • ПриватБанк: 42,85/43,85 грн.
  • Ощадбанк: 42,90/43,90 грн.
  • ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
  • Укргазбанк: 42,90/43,90 грн.
  • Райффайзен: 42,80/43,78 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 10,20/10,50 грн.
  • ПУМБ: 10,10/10,50 грн.
  • Укргазбанк: 10,20/10,50 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.

Попит на валюту знижується, тому гривня стає міцнішою. Але середньостроковий прогноз залишається незмінним: курс неминуче повернеться до 43 грн/дол. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько