Курс валют на 15 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні впав на шість копійок, а євро втратив більше – 21 копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15.08.2025 (п'ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,45 грн (-6 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,44 грн (-21 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,38 грн (-4 коп.). 

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40/41,47
Євро 48,38/48,57
Злотий 11,30/11,40

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 15 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,05/41,65 47,80/48,80 11,20/12,10
Ощадбанк 41,30/41,75 48,05/48,80 9,70/10,40
ПУМБ 41,20/41,80 48,20/48,90 11,25/11,55
Укргазбанк 41,15/41,65 48,15/48,65 10,50/11,38
Райффайзен 41,26/41,64 48,10/48,59 10,70/11,70

Минулого тижня Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Наталія Гулєнцова