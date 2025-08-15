Курс валют на 15 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні впав на шість копійок, а євро втратив більше – 21 копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15.08.2025 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,45 грн (-6 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,44 грн (-21 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,38 грн (-4 коп.).

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,47 Євро 48,38/48,57 Злотий 11,30/11,40

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 15 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,05/41,65 47,80/48,80 11,20/12,10 Ощадбанк 41,30/41,75 48,05/48,80 9,70/10,40 ПУМБ 41,20/41,80 48,20/48,90 11,25/11,55 Укргазбанк 41,15/41,65 48,15/48,65 10,50/11,38 Райффайзен 41,26/41,64 48,10/48,59 10,70/11,70

Минулого тижня Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.