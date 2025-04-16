Курс валют на 16 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні суттєво зміцнився після падіння до історичного мінімуму щодо євро. Європейська валюта подешевшала одразу на 42 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16.04.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,18 грн (-14 коп.).

Курс євро

1 євро – 46,61 грн (-42 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 10,88 грн (-9 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 40,80/40,90 грн Євро 46,36/46,60 грн Злотий 10,70/10,85 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 16 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,90/41,10 46,25/46,90 Ощадбанк 40,95/41,15 46,30/46,95 10,70/10,90 ПУМБ 40,97/41,35 46,35/46,95 10,80/11,00 Укргазбанк 40,95/41,15 46,30/46,95 10,70/10,90 Райффайзен 40,80/41,35 46,00/46,85

Зауважимо, поки гривня зміцнюється до долара, євро дорожчає і вже впритул наближається до позначки 47 гривень. На користь сильної гривні грає нестабільність долара та його ослаблення по відношенню до євро. Попит на валюту як на готівковому, так і на міжбанківському ринку поки не зростає. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.