Курс валют на 17-18 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро 17-18 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 16 травня.

Курс долара

1 долар США – 41,47 грн.

Курс євро

1 євро – 46,38 грн.

Курс злотого

1 злотий – 10,94 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,38/41,45 грн Євро 46,55/46,70 грн Злотий 10,94/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 16 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41, 10/41,70 45,95/46,95 Ощадбанк 41,15/41,70 46,00/46,95 10,55/11,15 ПУМБ 41,30/41,90 46,40/46,70 10,72/11,02 Укргазбанк 40,15/41,70 46,10/47,10 10,55/11,15 Райффайзен 41,35/41,59 46,10/47,72

Зауважимо, попит на готівкову валюту з боку населення, як і раніше, зберігається на низькому рівні, на міжбанківському ринку теж спостерігається падіння активності покупців. Така ситуація забезпечує гривні тимчасовий перепочинок та сприяє стабілізації курсу, яка може тривати до кінця травня.. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.