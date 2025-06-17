- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 17 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США трохи знизився, а євро знову коштує більше 48 гривень.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.06.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,53 грн (+8 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,07 грн (+38 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,28 грн (+12 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,47 грн
|Євро
|48,20/48,35 грн
|Злотий
|11,16/11,30 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 17 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,10/41,70
|47,30/48,30
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|47,60/48,60
|10,80/11,45
|ПУМБ
|41,20/41,80
|47,70/48,40
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,15/41,75
|47,50/48,30
|10,80/11,45
|Райффайзен
|41,42/41,69
|47,70/48,44
Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня долар коливатиметься в межах 41,6-41,9 грн, а євро трохи подешевшає та стабілізується в діапазоні 46,5-47,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.