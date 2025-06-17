Курс валют на 17 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США трохи знизився, а євро знову коштує більше 48 гривень.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.06.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,53 грн (+8 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,07 грн (+38 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,28 грн (+12 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,47 грн Євро 48,20/48,35 грн Злотий 11,16/11,30 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 17 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,10/41,70 47,30/48,30 Ощадбанк 41,15/41,75 47,60/48,60 10,80/11,45 ПУМБ 41,20/41,80 47,70/48,40 11,10/11,40 Укргазбанк 41,15/41,75 47,50/48,30 10,80/11,45 Райффайзен 41,42/41,69 47,70/48,44

Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня долар коливатиметься в межах 41,6-41,9 грн, а євро трохи подешевшає та стабілізується в діапазоні 46,5-47,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.