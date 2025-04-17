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Курс валют на 17 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційні курси долара і євро на четвер

Офіційний курс гривні знижується щодо долара США, а євро подорожчало на 41 копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.04.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,22 грн (+4 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 46,82 грн (+41 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,90 грн (+2 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 40,95/41,08 грн
Євро 46,70/46,95 грн
Злотий 10,73/10,85 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 16 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 40,95/41,15 46,30/47,10
Ощадбанк 40,95/41,20 46,40/47,15 10,70/10,90
ПУМБ 40,99/41,45 46,45/47,35 10,80/11,00
Укргазбанк 40,95/41,20 46,40/47,15 10,70/10,90
Райффайзен 40,95/41,45 46,30/47,25

Зауважимо, поки гривня зміцнюється до долара, євро дорожчає і вже впритул наближається до позначки 47 гривень. На користь сильної гривні грає нестабільність долара та його ослаблення по відношенню до євро. Попит на валюту як на готівковому, так і на міжбанківському ринку поки не зростає. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько