- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 17 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні знижується щодо долара США, а євро подорожчало на 41 копійку.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.04.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,22 грн (+4 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 46,82 грн (+41 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,90 грн (+2 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|40,95/41,08 грн
|Євро
|46,70/46,95 грн
|Злотий
|10,73/10,85 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 16 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,95/41,15
|46,30/47,10
|Ощадбанк
|40,95/41,20
|46,40/47,15
|10,70/10,90
|ПУМБ
|40,99/41,45
|46,45/47,35
|10,80/11,00
|Укргазбанк
|40,95/41,20
|46,40/47,15
|10,70/10,90
|Райффайзен
|40,95/41,45
|46,30/47,25
Зауважимо, поки гривня зміцнюється до долара, євро дорожчає і вже впритул наближається до позначки 47 гривень. На користь сильної гривні грає нестабільність долара та його ослаблення по відношенню до євро. Попит на валюту як на готівковому, так і на міжбанківському ринку поки не зростає. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.