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Курс валют на 17 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США несуттєво зміцнився, а євро подешевшало на десять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.07.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,81 грн (-1 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,52 грн (-28 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,40 грн (-7 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,70/41,78 грн
|Євро
|48,75/49,04 грн
|Злотий
|11,40/11,50 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 17 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,39/41,99
|48,05/49,05
|Ощадбанк
|41,35/41,95
|48,35/49,20
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,70/49,40
|11,38/11,68
|Укргазбанк
|41,35/41,95
|48,45/49,30
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,76/42,03
|48,20/48,70
Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня долар залишиться в межах 41,6-42 грн, тоді як євро рухатиметься в коридорі 48,5-49,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.