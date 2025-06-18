Курс валют на 18 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США несуттєво зміцнився, а євро подешевшало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.06.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,52 грн (-1 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,02 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,23 грн (-5 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,48 грн Євро 48,15/48,34 грн Злотий 11,15/11,30 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,12/41,72 47,50/48,50 Ощадбанк 41,15/41,75 47,55/48,55 10,80/11,45 ПУМБ 41,30/41,90 47,80/48,50 11,10/11,40 Укргазбанк 41,15/41,75 47,50/48,50 10,80/11,45 Райффайзен 41,40/41,69 47,60/48,30

Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня долар коливатиметься в межах 41,6-41,9 грн, а євро трохи подешевшає та стабілізується в діапазоні 46,5-47,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.