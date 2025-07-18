Курс валют на 18 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, а євро подешевшало на сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.07.2025 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,87 грн (+6 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,45 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,39 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,65/41,75 грн Євро 48,65/48,85 грн Злотий 11,39/11,50 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,45/42,05 48,20/49,00 Ощадбанк 41,40/42,00 48,20/49,00 11,00/11,50 ПУМБ 41,60/42,20 48,50/49,20 11,30/11,60 Укргазбанк 41,40/42,00 48,20/49,00 11,00/11,50 Райффайзен 41,61/41,90 48,05/48,63

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня долар залишиться в межах 41,6-42 грн, тоді як євро рухатиметься в коридорі 48,5-49,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.