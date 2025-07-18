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Курс валют на 18 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, а євро подешевшало на сім копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.07.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,87 грн (+6 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,45 грн (-7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,39 грн (-1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,65/41,75 грн
|Євро
|48,65/48,85 грн
|Злотий
|11,39/11,50 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 18 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,45/42,05
|48,20/49,00
|Ощадбанк
|41,40/42,00
|48,20/49,00
|11,00/11,50
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,50/49,20
|11,30/11,60
|Укргазбанк
|41,40/42,00
|48,20/49,00
|11,00/11,50
|Райффайзен
|41,61/41,90
|48,05/48,63
Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня долар залишиться в межах 41,6-42 грн, тоді як євро рухатиметься в коридорі 48,5-49,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.