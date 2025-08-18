Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,42

41,35

EUR

48,55

48,40

Новини
Дата публікації
Курс валют на 18 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро, долар, обмін валют
Офіційний курс гривні зміцнився щодо долара США та євро / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на одинадцять копійок, а євро подешевшав на чотирнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.08.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,34 грн (-11 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,30 грн (-14 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,34 грн (-4 коп.). 

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,35/41,42
Євро 48,40/48,55
Злотий 11,28/11,40

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,05/41,65 47,80/48,80 11,20/12,10
Ощадбанк 41,30/41,75 48,05/48,80 9,70/10,40
ПУМБ 41,20/41,80 48,20/48,90 11,25/11,55
Укргазбанк 41,15/41,65 48,15/48,65 10,50/11,38
Райффайзен 41,10/41,59 48,00/48,55 10,70/11,70

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько