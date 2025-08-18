- Категорія
Курс валют на 18 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на одинадцять копійок, а євро подешевшав на чотирнадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.08.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,34 грн (-11 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,30 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,34 грн (-4 коп.).
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,35/41,42
|Євро
|48,40/48,55
|Злотий
|11,28/11,40
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 18 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|47,80/48,80
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,30/41,75
|48,05/48,80
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,20/41,80
|48,20/48,90
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,15/41,65
|48,15/48,65
|10,50/11,38
|Райффайзен
|41,10/41,59
|48,00/48,55
|10,70/11,70
