Курс валют на 18 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зріс, а євро подорожчало ще на одинадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.09.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,19 грн (+1 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,77 грн (+11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,47 грн (+2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,20/41,25
|Євро
|48,75/48,91
|Злотий
|11,38/11,49
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 18 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,75/41,35
|48,10/49,10
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,45
|48,40/49,20
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,00/41,60
|48,20/48,90
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,05/41,45
|48,400/49,20
|11,05/11,60
|Райффайзен
|41,10/41,38
|48,50/48,03
|11,10/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.