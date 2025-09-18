Курс валют на 18 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зріс, а євро подорожчало ще на одинадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.09.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,19 грн (+1 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,77 грн (+11 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,47 грн (+2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,20/41,25 Євро 48,75/48,91 Злотий 11,38/11,49

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,75/41,35 48,10/49,10 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,45 48,40/49,20 11,05/11,60 ПУМБ 41,00/41,60 48,20/48,90 11,10/11,45 Укргазбанк 41,05/41,45 48,400/49,20 11,05/11,60 Райффайзен 41,10/41,38 48,50/48,03 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.