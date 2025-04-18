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Курс валют на 19-20 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19-20 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 18 квітня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,38 грн.
Курс євро
- 1 євро – 47,00 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,00 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,00/41,60 грн
|Євро
|46,62/47,40 грн
|Злотий
|10,60/11,20 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 18 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,95/41,55
|46,35/47,35
|Ощадбанк
|41,00/41,60
|46,45/47,45
|10,50/11,10
|ПУМБ
|41,10/41,70
|46,80/47,50
|10,85/11,15
|Укргазбанк
|41,00/41,60
|46,45/47,45
|10,50/11,10
|Райффайзен
|40,90/41,55
|46,40/47,32
Зауважимо, поки гривня зміцнюється до долара, євро дорожчає і вже впритул наближається до позначки 47 гривень. На користь сильної гривні грає нестабільність долара та його ослаблення по відношенню до євро. Попит на валюту як на готівковому, так і на міжбанківському ринку поки не зростає. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.