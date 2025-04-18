Курс валют на 19-20 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19-20 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 18 квітня.

Курс долара

1 долар США – 41,38 грн.

Курс євро

1 євро – 47,00 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,00 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,00/41,60 грн Євро 46,62/47,40 грн Злотий 10,60/11,20 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,95/41,55 46,35/47,35 Ощадбанк 41,00/41,60 46,45/47,45 10,50/11,10 ПУМБ 41,10/41,70 46,80/47,50 10,85/11,15 Укргазбанк 41,00/41,60 46,45/47,45 10,50/11,10 Райффайзен 40,90/41,55 46,40/47,32

Зауважимо, поки гривня зміцнюється до долара, євро дорожчає і вже впритул наближається до позначки 47 гривень. На користь сильної гривні грає нестабільність долара та його ослаблення по відношенню до євро. Попит на валюту як на готівковому, так і на міжбанківському ринку поки не зростає. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.