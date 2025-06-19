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Курс валют на 19 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США суттєво знизився, а євро подешевшало на 12 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.06.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,63 грн (+11 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,90 грн (-12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,20 грн (-3 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,49/41,55 грн
|Євро
|48,16/48,30 грн
|Злотий
|11,17/11,29 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 19 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,20/41,80
|47,45/48,45
|Ощадбанк
|41,25/41,85
|47,70/48,50
|10,80/11,40
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,90/48,60
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,25/41,85
|47,70/48,50
|10,80/11,40
|Райффайзен
|41,55/41,80
|47,60/48,28
Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня долар коливатиметься в межах 41,6-41,9 грн, а євро трохи подешевшає та стабілізується в діапазоні 46,5-47,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.