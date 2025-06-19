Курс валют на 19 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США суттєво знизився, а євро подешевшало на 12 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.06.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,63 грн (+11 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,90 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,20 грн (-3 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,49/41,55 грн Євро 48,16/48,30 грн Злотий 11,17/11,29 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 19 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,20/41,80 47,45/48,45 Ощадбанк 41,25/41,85 47,70/48,50 10,80/11,40 ПУМБ 41,30/41,90 47,90/48,60 11,10/11,40 Укргазбанк 41,25/41,85 47,70/48,50 10,80/11,40 Райффайзен 41,55/41,80 47,60/48,28

Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня долар коливатиметься в межах 41,6-41,9 грн, а євро трохи подешевшає та стабілізується в діапазоні 46,5-47,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.