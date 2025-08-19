- Категорія
Курс валют на 19 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на вісім копійок, а євро подешевшало на тринадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.08.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,26 грн (-8 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,17 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,33 грн (-1 коп.).
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,37/41,45
|Євро
|48,30/48,47
|Злотий
|11,28/11,40
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 19 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,10/41,65
|47,80/48,70
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,20/41,70
|48,00/48,75
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,20/41,70
|48,20/48,80
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,10/41,65
|48,00/48,75
|10,50/11,38
|Райффайзен
|41,20/41,54
|47,90/48,48
|10,70/11,70
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.