Новини
Дата публікації
Курс валют на 19 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, валюта
Нацбанк оновив курс валют / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на вісім копійок, а євро подешевшало на тринадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.08.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,26 грн (-8 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,17 грн (-13 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,33 грн (-1 коп.). 

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,37/41,45
Євро 48,30/48,47
Злотий 11,28/11,40

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 19 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,10/41,65 47,80/48,70 11,20/12,10
Ощадбанк 41,20/41,70 48,00/48,75 9,70/10,40
ПУМБ 41,20/41,70 48,20/48,80 11,25/11,55
Укргазбанк 41,10/41,65 48,00/48,75 10,50/11,38
Райффайзен 41,20/41,54 47,90/48,48 10,70/11,70

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько