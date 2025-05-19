Курс валют на 19 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знижується, водночас євро подорожчало на сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.05.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,50 грн (+3 коп.).

Курс євро

1 євро – 46,45 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 10,93 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,42/41,50 грн Євро 46,50/46,70 грн Злотий 10,90/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 19 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41, 10/41,70 45,85/46,85 Ощадбанк 41,10/41,70 45,90/46,90 10,55/11,15 ПУМБ 41,20/41,80 46,30/47,00 10,72/11,02 Укргазбанк 40,10/41,70 45,00/46,90 10,55/11,15 Райффайзен 41,42/41,67 46,15/47,80

Зауважимо, обстановка на валютному ринку залишається контрольованою та передбачуваною. На внутрішньому ринку стабільність гривні підтримують кроки НБУ у бік валютної лібералізації та покращення макроекономічної кон'юнктури. За прогнозами експертів, у другій половині травня курс залишиться у коридорі 41-42 грн/дол., а у червні навіть можлива сезонна ревальвація гривні. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.