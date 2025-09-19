- Категорія
Курс валют на 20-21 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20-21 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 19 вересня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,25 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,79 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,46 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,21/41,27
|Євро
|48,60/48,90
|Злотий
|11,35/11,45
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 19 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,80/41,40
|48,10/49,10
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,45
|48,40/49,10
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,50/49,20
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,05/41,45
|48,40/49,10
|11,05/11,60
|Райффайзен
|41,18/41,47
|48,50/49,20
|11,10/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.