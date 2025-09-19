Курс валют на 20-21 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20-21 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 19 вересня.

Курс долара

1 долар США – 41,25 грн.

Курс євро

1 євро – 48,79 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,46 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,21/41,27 Євро 48,60/48,90 Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 19 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,80/41,40 48,10/49,10 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,45 48,40/49,10 11,05/11,60 ПУМБ 41,10/41,70 48,50/49,20 11,10/11,45 Укргазбанк 41,05/41,45 48,40/49,10 11,05/11,60 Райффайзен 41,18/41,47 48,50/49,20 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.